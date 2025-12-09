Netflix映画「10DANCE」 2025年秋クールの連ドラの中でも群を抜いた支持を集め、12月9日(火)に最終回を迎える「じゃあ、あんたが作ってみろよ」。悪気なく毒を吐くモラハラ気質な男からの成長ぶりが「ハマり役！」と評判になったのが竹内涼真だ。イメージを裏切る役どころで鮮烈なインパクトを残した竹内。そんな彼の最新作として期待を集めているのが、12月18日(木)から配信開始されるNetflix映画「10DANCE」だ。 竹内涼真