女優の原菜乃華（22歳）が12月9日、イメージキャラクターを務める出光興産のサービスステーション「apollostation（アポロステーション）」の新CM発表会に登壇。「うまいね！」と褒められるという、自身の“特技”について語った。前年に引き続きイメージキャラクターに起用された原は、12月12日より放映される新CM「サービスステーション」篇、「日常（マッサージ店）」篇に出演。それに先駆け、新CMの発表会イベントが行われた。