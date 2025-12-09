ファミリーマートは、農林水産省と一般社団法人Jミルクが立ち上げた官民共同プロジェクトである「牛乳でスマイルプロジェクト」に賛同し、学校給食が一時 休止となる冬休み期間中に牛乳の消費拡大を目指した取り組みを行っている。年末年始は学校給食が一時休止となることに加え、お正月で飲用する機会が減ることから牛乳の需要が低 下する。牛乳の廃棄を防ぐため、農林水産省では年末年始の牛乳摂取を推奨している。同社では、取