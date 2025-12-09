講演や広告制作などを行う株式会社ウゴカスが運営する「伝え方研究所」は９日、“今年一番感動した名言”を選出する第９回「名言グランプリ２０２５」を発表した。テレビ、ＳＮＳ、雑誌などから年間３００以上の名言を集める「伝え方研究所」選出の作品から、実業家・堀江貴文氏、ジャーナリスト・田原総一朗氏、信州大特任教授・山口真由氏ら著名人による審査を経て、グランプリを決定した。ベスト１０は以下の通り。▼１０位