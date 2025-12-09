プロバスケットボール・Bリーグは、ミッドウィークの10日に、B1の13試合、B2の7試合が行われます。B2西地区で首位を走る神戸ストークスは、同3位の鹿児島レブナイズと、ホームのジーライオンアリーナ神戸で対戦します。試合開始予定は午後7時5分です。神戸ストークスの木村圭吾選手（写真提供：神戸ストークス）ここまで21試合を終えて、19勝2敗と快進撃を見せる、ストークス。ただし、その2敗のうち、1つの黒星は鹿児島に喫し