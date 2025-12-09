常葉大橘高女子サッカー部からＷＥリーグ・ＡＣ長野パルセイロ・レディースに加入するＦＷ松浦芽育子（３年）が９日、同校で入団会見を行った。松浦は「何不自由なくサポートしてくれた家族、友人、先輩後輩に恵まれ、サッカーを続けることができました。ここからが新たなスタートになりますが、成長し続けていきたいと思います」と決意を述べた。焼津市出身で、常葉大橘中から同校へ進学。入学当初からエースストライカーとし