◆香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場、芝２０００メートル）ＪＲＡ海外馬券発売対象の香港国際競走（１４日、シャティン競馬場）に出走するロマンチックウォリアー（香港カップ）が９日、現地で追い切りを行った。現地で取材するフリーライターの土屋真光氏がリポートした。まだ夜も明けきらないシャティンの芝コースで、ロマンチックウォリアー（セン７歳、Cシャム厩舎、父アクラメイション）が躍動した。