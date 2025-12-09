マキタの工場を見学する小学生高松市朝日町 「海の仕事」に興味を持ってもらうのが狙いです。香川県小豆島の小学生が、フェリーの操舵室や船のエンジンを作る工場を見学しました。 小豆島町の星城小学校の4年生が池田港と高松港を結ぶフェリー、「第十一こくさい丸」に乗り込みました。 （操舵室での解説）「真っすぐ線が出ているのが、この船が真っすぐ進んだときにどうなるかなっていう」 児