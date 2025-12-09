政府が物価高対策として地方自治体に推奨している「お米券」の配布についてです。国民の賛否が分かれる中、FBSは福岡県内60の市町村に対してどのように対応するのか取材しました。 政府が推奨する「お米券」の配布、街の人たちはどのように受け止めているのでしょうか。■街の人「僕はお米（券）派ですね。子どもがたくさん食べるので。」「僕は反対。だったら商品券でいい。もらえてうれしいですが、だったらもっとマルチに使