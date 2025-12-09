1.0L 3気筒エンジンとガソリンタンクに交換イタリアの巨人、フィアットといえども、バッテリーEVの不振には耐えられなかったらしい。2024年8月に、従来のエンジン版500は生産が終了。新しい500eへ順次乗り換えてもらえると期待されたものの、思惑通りにはならなかった。【画像】想像以上に面白いフィアット500 ハイブリッド先代とEV版サイズの近いモデルは？全129枚500eには在庫が生まれ、トリノのミラフィオーリ工場は操