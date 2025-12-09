news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「元プロ野球選手の男8度目の逮捕夜1人の女性狙い...わいせつか」についてお伝えします。◇◇◇うつむきながら歩く男。「福岡ソフトバンクホークス」で「堂上隼人」の名前でキャッチャーとしてプレーしていた元プロ野球選手、美嶋隼人容疑者43歳です。警察によりますと、ことし4月の夜、美嶋容疑者は横浜市の路上で自転車で走行中の20歳の女性に対し、そして、5月の夜には当