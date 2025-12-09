衆議院では、9日も補正予算案の審議が続いています。立憲民主党は高市内閣の発足以降、長期金利の上昇や円安が進んでいるとして、政府の対応をただしました。立憲・本庄知史政調会長「長期金利の上昇、国債の価格の下落ですね。これはマーケットが高市財政を責任あると評価してないということの一つのあらわれだと」高市首相「（金利や為替について）財政政策のみを取り出して、市場に与える影響を一概に申し上げるということは困