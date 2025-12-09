news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「維新・吉村代表が党員に苦言キャバクラは『自分の金で』」についてお伝えします。◇◇◇日本維新の会の吉村代表は、ある議員に対して、こう苦言を呈しました。日本維新の会吉村洋文代表「自分のお金で行くべきだと思います。政治資金を使って行くような話ではないと。納税者が理解できるような、きちんと説明できるような、そんな使い方にしていかなければいけない」吉