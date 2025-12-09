■全国の10日（水）の天気朝にかけて、北日本を上空の寒気が通過しそうです。北日本の日本海側は、朝にかけて雪が降り、雷を伴って降り方の強まる所があるでしょう。ふぶく所もありそうです。北陸は、昼過ぎにかけて、雨や雷雨の所があるでしょう。九州から関東は、高気圧に覆われ、広い範囲で晴れる見込みです。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いにご注意下さい。地震のあった青森県では、津軽・下北で明け方まで雪