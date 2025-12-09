自民党の鈴木俊一、日本維新の会の中司宏両幹事長は9日、自民党本部で会談し、両党が衆院に共同提出した衆院議員定数削減法案について、今国会での成立に向け努力を続ける方針を確認した。与党は定数削減法案の審議入りを求めたが、野党は先に審議入りしている企業・団体献金の扱いに関する政治資金規正法改正案の議論を優先する方針を変えなかった。17日までの今国会会期内の成立は厳しさを増した。会談で中司氏は、定数削減