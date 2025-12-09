９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２３円９９銭（０・０６％）高の４万３０１９円２３銭だった。２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、上昇が１６５銘柄、下落が１６７銘柄、値動きなしが１銘柄と、売り買いが交錯した。前日の米株式市場で、金融政策を決める連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の開催を控えて当面の利益を確定させる動きが出て、主要な株価指数が下落した。東