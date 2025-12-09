9日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。午後5時現在は前日比84銭円安ドル高の1ドル＝156円19〜20銭。ユーロは69銭円安ユーロ高の1ユーロ＝181円80〜84銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が9、10日に開く米連邦公開市場委員会（FOMC）で今後の利下げに慎重な姿勢を示すのではないかとの観測が拡大。日米の金利差を意識した円売りドル買いが優勢だった。市場では「日米の金融政策を巡る中央銀行ト