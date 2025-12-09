今年で4回目となるプロ野球の「現役ドラフト」が9日に開催され、ソフトバンクはロッテの中村稔弥投手（29）を獲得した。19年のドラフト1位で入団した佐藤直樹外野手（27）は楽天に移籍した。中村稔は長崎・清峰から亜大を経て18年のドラフト5位でロッテに入団した左腕。プロ7年で99試合に登板し、7勝9敗4ホールドで通算防御率4・03をマークしている。ロッテ球団を通じ「ホークスは私にとっては地元九州のチームとなりますので