９日に行われたプロ野球１２球団の「現役ドラフト」で、ソフトバンクの佐藤直樹外野手（２７）は楽天へ移籍することが決まった。また、オリックスの茶野篤政外野手は西武へ、楽天の辰見鴻之介内野手は広島へ移籍することになった。ソフトバンク・佐藤直「（移籍は）あるかもな、と思っていた。新天地でまた気持ちを入れ替えて、一から頑張りたい。レギュラーを取って優勝できるように貢献する」オリックス・茶野「自分の持っ