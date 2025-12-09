老舗洋菓子ブランド「ユーハイム」は、1月上旬より、テレビアニメ『ポケットモンスター』から着想したバレンタインコレクションを、全国の店舗で発売。これに先駆け、12月22日（月）からオンラインショップにて先行予約を実施する。【写真】再現度高い！モンスターボールに見立てたモンスターボールバウム」■シリーズ最新作のポケモンも登場！今回登場するのは、以前のアイテムにも登場したピカチュウやイーブイに加え、シ