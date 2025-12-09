出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させるための「現役ドラフト」が9日、非公開で開催され、ソフトバンクの佐藤直樹外野手（27）が楽天に移籍することが決まった。佐藤直はドラフト1位で2020年に入団。23年オフに戦力外通告を受け、育成契約を結ぶと、24年途中に支配下に返り咲いた。25年は自己最多の104試合に出場。打率2割3分9厘、5本塁打、18打点といずれもキャリアハイの成績を残した。永井智浩編成育成本部長は「