北海道警察は2025年12月9日、小樽市の本多雛子容疑者（23）と、札幌市西区の中村虎清容疑者（26）、桜井玲音容疑者（23）が恐喝の疑いで11月に逮捕されていたことを発表しました。3人は共謀のうえ8月23日、札幌市白石区のラブホテルで、後志管内に住む30代男性に対し、本多容疑者をスマートフォンで盗撮したと因縁をつけ、現金100万円を脅し取った疑いが持たれています。警察によりますと、被害にあった男性は、出会い系サイ