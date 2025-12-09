モデルのローラ（35）が8日、自身のインスタグラムを更新。英国の高級スポーツカー『アストンマーティン』を運転する様子をとらえたドライブ動画を披露し、「カッコよ」「運転するお姿貴重です」「美しい〜高級車がよくお似合いです♪」などと反響を呼んでいる。【動画】「カッコよ」「お似合いです」高級車・アストンマーティンを運転するローラ※7枚目ローラは、先月30日の投稿で「月に1週間だけオープンするこだわりのコ