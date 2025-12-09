韓国の李在明大統領【ソウル共同】韓国の李在明大統領は9日の閣議で、日本でコメの小売価格が高止まりしていることに言及し、日本と協議して輸出を増やせないか検討するよう、宋美玲農林畜産食品相に指示した。李氏は「韓国ではコメが余って問題になっている」とも語った。韓国のコメは日本と同様に粘りが強いジャポニカ米（短粒種）。韓国貿易協会によると、2025年1〜10月の日本への輸出量は約570トン。統計を確認できる1990