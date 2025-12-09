9日の衆院予算委員会で、立憲民主党の本庄知史議員と高市早苗総理が補正予算などについて議論した。【映像】立憲議員の“皮肉”の瞬間(実際の様子)本庄議員は冒頭、青森県東方沖を震源とする地震への高市総理の対応について「大変お疲れさまです」と労ったが、質疑においては厳しく追及した。コロナ後最大となる133.5兆円となった歳出に言及し「総理が財政の持続可能性に十分配慮したという根拠はどこにあるのでしょうか？」