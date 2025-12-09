広島地検は9日、広陵高（広島市）の野球部で、上級生が下級生に暴力を振るった問題に関与したとして広島県警に書類送検された同高3年の生徒2人＝いずれも（18）＝を、暴行容疑で広島家裁に送致した。広島地検によると、野球部の寮で1月、当時1年生だった部員に対し、2人のうち1人が胸部を、もう1人が頬を殴った疑い。被害生徒は転校した。被害生徒側が被害届を出しており、同高は、県警が関与した2人を書類送検したことを明