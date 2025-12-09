12月9日、皇后雅子さまは62歳の誕生日を迎えられた。皇后さまは宮内庁を通じ文書で感想を寄せられた。全文は以下の通り。皇后陛下お誕生日に際しての御感想今年は、戦後80年という節目の年に当たり、先の大戦において我が国を含む世界の各地で多くの尊い命が失われたことに思いを致しながら過ごしてきました。陛下に御一緒して、4月に硫黄島、6月に広島県を、また、愛子も伴って6月に沖縄県、9月に長崎県、10月に東京都慰霊堂を訪