政府は物価高対策として、重点支援地方交付金を拡充するが、今回、食料品の高騰対策として「特別加算」が設けられている。何が「特別加算」の対象になるかをめぐって、9日の衆議院予算委員会で議論が繰り広げられた。【映像】黄川田大臣の「相談」6連発に「えー」のヤジ立憲民主党の岡田華子議員は、「今回重点支援交付金の中には食料品の高騰対策向けの特別加算枠がございます。政府から自治体に示された食料品対策の推奨メニ