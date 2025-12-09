news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「未明のコンビニで店員刺される17歳の少年を逮捕」についてお伝えします。◇◇◇事件が起きたのは、広島県福山市のコンビニエンスストア。警察によりますと、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは市内に住む中国籍の17歳の少年。9日午前1時40分頃、46歳の男性店員の腹を長さおよそ9センチの果物ナイフで刺した疑いが持たれています。樫原 憲正広島テレビ「少年は（画面