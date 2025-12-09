巨人は９日に行われた現役ドラフトで、日本ハムの松浦慶斗投手（２２）を獲得。代わって菊地大稀投手（２６）の日本ハムへの移籍を発表した。日本ハムに移籍する菊地は昨オフに育成契約で再出発し、今季は７登板で１勝１敗、防御率１・８０をマーク。ファームでは２３試合に登板。４勝２敗、防御率１・９８をマークだった。菊地は球団を介して「ジャイアンツでの４年間でとても多くの素晴らしい経験ができ、その経験は僕を成