中日は９日に行われた第４回現役ドラフトでＤｅＮＡから知野直人内野手（２６）を獲得したと発表した。中日からは浜将乃介外野手（２５）がＤｅＮＡへ移籍する。知野は２０１９年にドラフト６位で新潟アルビレックスＢＣからＤｅＮＡ入り。今季は８試合に出場し打率１割７分６厘、１本塁打、２打点の成績だった。浜は２３年にドラフト５位で独立リーグ・福井ネクサスエレファンツから中日入り。今季、５月１８日の巨人戦（東