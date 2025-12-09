９日に行われた現役ドラフトで、広島は来季６年目を迎える中継ぎ右腕・大道温貴投手（２６）がヤクルトへ、楽天の２５歳・辰見鴻之介内野手を獲得した。大道は昨年は一軍４試合、今季も１試合で１イニングのみの一軍出場機会となったなかで、新天地で巻き返しをはかることになった。移籍が決まった大道は「この５年間で得た経験は、どれも自分の今後の人生に大きく役立つものばかりです。ＣＳをはじめ、緊迫した場面でマウンド