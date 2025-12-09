ソフト・セルのボーカルとして知られるマーク・アーモンド（Marc Almond）の約6年ぶり来日公演の開催を記念して、掟ポルシェ（ロマンポルシェ。）の特別寄稿が実現。「頭おかしいほどのファン」である掟が、マークに心酔する理由とは？＊2026年1月、マーク・アーモンド約6年ぶりの来日公演が、ビルボードライブ東京・大阪で行われる。ということで、当方死ぬほどマーク・アーモンドファンなので、マーク来日の第一報を知ったその