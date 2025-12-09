1989年リリースのヒット曲「目を閉じておいでよ」などで知られるロックバンド「BARBEE BOYS（バービーボーイズ）」のボーカル＆サックスのKONTA（65）が、不慮の事故で命を落としかけ、四肢が完全麻痺の状態であることを明らかにした。野沢直子に学ぶ「やりたいことをやって振り返らない」人生哲学…渡米30余年、還暦超えもパワー全開KONTAは12月8日に公式HPを更新し、《ファンのみなさま・関係各位さま》との題でこう報告した