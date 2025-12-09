お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48＝写真）が体調不良で、MCを務める日本テレビ系の朝の情報番組「DayDay.」（月〜金曜朝9時）を12月8、9日と2日連続で欠席。心配の声が上がっている。【もっと読む】立川志らく、山里亮太、杉村太蔵が…テレビが高市首相をこぞってヨイショするイヤ〜な時代「どうやら山里さんはインフルエンザらしく、いずれにせよ、あと数日はお休みということになるでしょう」（制作会社関係