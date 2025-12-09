30年前に公開されたザ・ビートルズ（The Beatles）の画期的ドキュメンタリー・シリーズを修復／リマスターし、完全新作のエピソード9が追加収録された『ザ・ビートルズ・アンソロジー』がディズニープラス スターで独占配信スタート。音楽プロデューサーのジャイルズ・マーティン、オリバー・マレー監督などが制作の裏側を語る。『アンソロジー』が今なお画期的な理由新たに修復された『ザ・ビートルズ・アンソロジー』の終盤、胸