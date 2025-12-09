打席だけではなく、交渉でも“対戦相手”を苦しめるかもしれない。【鷹の真実】《小久保監督 #1》球団に異例の直談判…入団早々にチームのルールを変えさせた練習の虫8日、日本プロ野球選手会の新会長に、ソフトバンクの近藤健介（32）が選出された。前会長の会沢（広島）は任期満了で退任。副会長は源田（西武）と松本剛（巨人）が務める。「選手が表に立って、しっかりと選手の意見を伝えていく」と抱負を述べ、この日の定期