昨今、「有吉クイズ」（テレビ朝日系）の企画には目を見張るものがある。「動いてないLINEグループ既読に出来るかQ」、街を歩きながら雑学クイズに興じる「有吉と知の巨人〜雑学が止まらない旅〜」、ロケ中に感じた本音をメモする「メモドライブ」など多種多様な企画がどれも面白い。BSフジ「ふかわふかわしてるテレビ」は「ふかわりょうの真骨頂」に触れられる 「気になる言葉と戯れる」ことの機微に迫る11月30日には、ChatGP