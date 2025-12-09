マネスキンのギタリスト、トーマス・ラッジ（Thomas Raggi）が初のソロ・アルバム『MASQUERADE』を完成させた。レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのトム・モレロがプロデュースを務め、豪華ゲスト陣が集結した本作には「日本代表」としてハマ・オカモト（OKAMOTOS）も参加している。トーマスとハマの二本立てインタビューを通じて、ロックンロールへの情熱が結実した充実作の制作背景を紐解く。＊INTERVIEW-1トーマス・ラッジ