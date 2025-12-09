【青学大・原晋監督「マンスリー大作戦」】#10【青学大原監督コラム】箱根駅伝は「勝者のノウハウ」のある我々が勝つ！出雲の7位から良い流れが作れています大学駅伝最大のビッグイベント「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」が、2026年1月2日の往路と翌3日の復路で争われ、2日間の総合成績によって王者が決まります。我が青山学院大駅伝部にとって3連覇のかかる大会でもあります。全身全霊を捧げて優勝の2文字を手繰り寄