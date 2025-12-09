上山市で8日、住宅1棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかった火事で、遺体は、1階の仏間と寝室を兼ねた部屋から発見されたことが分かりました。この火事は、8日午前6時ごろ、上山市金瓶の無職・長沢喜造さん（90）の住まいから出火し、木造一部2階建ての住宅1棟が全焼したほか焼け跡から身元不明の1人の遺体が見つかったものです。これまでの消防の調べによりますと、身元不明の遺体は、住宅1階の仏間と寝室を兼ねた部屋のベッ