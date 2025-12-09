¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ PHOTO:Getty Images ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ(53)¤¬8Æü(ÆüËÜ»þ´Ö9Æü)¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê(31)¤ÎÍèµ¨¡ÖÅê¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ªー¥é¥ó¥É¤Ç³«Ëë¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°(WM)¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥·¥çー¥Ø¥¤¤Ë6Æü¤«¤é8Æü¤ÎµÙÍÜ¤ò¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÏÊý¿Ë¤Î°ì¤Ä¡×¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¡£ ¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑË¡¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È