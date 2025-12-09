観光業に携わる人を対象に観光地におけるクマの対策を学ぶ研修会が9日、山形市で開かれました。この研修会は、県内でクマの出没が続発する事態を受け、県が主催したものです。クマの生態に詳しい東北野生動物保護管理センターの五十嵐さやかさんが講師を務めた研修会には、県内の観光物産協会や宿泊施設の関係者らおよそ40人がオンラインで参加しました。五十嵐さんは、観光地で重要な対策として、クマが出没した痕跡や通り