酒田市の東北公益文科大学に対し、国は9日、公立大学法人の設立を認可しました。これにより、来年春からの公立化が正式決定しました。東北公益文科大学は、県と庄内の2市3町が主体となって公立化の準備を進めてきましたが9日付けで総務大臣と文部科学大臣が来年4月1日からの公立大学法人設立を認可しました。これにより従来の公益学部と大学院の公益学研究科に加え、国際学部が新設されて新たな公立大学法人がスタートします