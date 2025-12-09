全国高校駅伝（２１日、たけびしスタジアム京都発着）の記者説明会が９日、大阪市内で行われた。京都市内でもクマの目撃情報が相次いでいることを受け、主催者はコース近辺でクマが出没した場合、大会を中止すると明かした。江原吉信事務局次長は「クマが出没した場合、警察はその現場に向かうため、レースを続けることはできないと言われている。クマが出没した場合は、その他の危機的状況と同じ扱いをして中止とします」と説