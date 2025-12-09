３日、吉林市の納美山谷リゾート区でスキーを練習する小学生ら。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）【新華社長春12月9日】中国東北地方の吉林省で3日、今年初めて導入した「雪休み」がスタートした。氷雪観光の理想的な地域「世界の氷雪黄金緯度」に位置する同省は、世界三大パウダースノーリゾートの一つとして知られ、積雪期間が長く、雪質も優れている。中国はここ数年、氷雪産業の発展を積極的に推進し、新たな成長分野として位