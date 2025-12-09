■これまでのあらすじ夫の仕事の都合で馴染みのない土地に引っ越してきた美優。新しい保育園への登園初日、もう会うこともないと思っていた元カレとまさかの再会を果たす。偶然にも子どもたちは同じ年で、この出会いが波乱の展開の幕開けになるのだった。「言えない…言えるわけがない！」夫に保育園に元カレがいたことを言うべきかと迷ったのですが…無理！隆史とのことはもう思い出したくない黒歴史なんです…！遠距離恋愛の末に