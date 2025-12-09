歌手岡本幸太（38）が9日、東京・なかのZERO大ホールで行われたコンサート「TOW−KAKU2」に出演した。次世代を担う若手アーティスト9組が集まり、オリジナル曲やカバー曲を約1200人に披露した。昼公演は森進一「冬のリヴィエラ」や、純烈のリーダー酒井一圭が作詞した新曲「永遠の沼に堕ちたマリオネット」を歌唱。「冬−」は「普段はあまり触れないジャンルの曲なので緊張している」と言いながらも堂々の歌唱。12月4日が誕生日。