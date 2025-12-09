歌手羽山みずき（34）が9日、東京・なかのZERO大ホールで行われたコンサート「TOW−KAKU2」に出演した。次世代を担う若手アーティスト9組が集まり、オリジナル曲やカバー曲を約1200人に披露した。昼公演では小柳ルミ子の「乱」、10周年記念の新曲「お湯割りで」を歌唱。「標準語だと緊張しちゃうので」と山形弁で「今日は楽しんでの〜、よろしくの〜」と言いながら「『乱』は普段は歌わない曲。今日は乱れて歌いたい」と紹介してス