歌手青山新（25）が9日、東京・なかのZERO大ホールで行われたコンサート「TOW−KAKU2」に出演した。昼公演では石川さゆり「飢餓海峡」、五木ひろし「契り」、布施明「霧の摩周湖」や新曲「身勝手な女」を歌唱した。衣装について「ちょうネクタイが三丘（翔太）とかぶった」と笑わせ、終盤ではアリスの「遠くで汽笛をききながら」を松阪ゆうきとのデュエットでじっくりと聞かせた。ネクタイはかぶっても、真っすぐな歌唱は唯一無二